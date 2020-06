Polizia Locale, controlli su auto e cantieri

Negli ultimi quattro giorni, la Polizia Locale di Taranto ha intensificato le attività di controllo, concentrandosi sul controllo dei mezzi in circolazione e sul rispetto della normativa in tema di cantieri.

Particolarmente significativa quest’ultima attività, che ha consentito di redigere due verbali nei confronti di altrettante società impegnate nella posa di sottoservizi lungo alcune strade cittadine.

Nello specifico, gli operatori hanno contestato il cantiere non a norma alla società Telecom, operativa lungo via Umbria (tra via De Carolis e via Medaglie d’Oro), e alla società Open Fiber nel tratto di via dei Fabbri compreso te vi Cugini e vi Falanto.

Rispetto al controllo di autovetture e persone, invece, la Polizia Locale ha effettuato un servizio mirato in viale de Tramonto durante il ponte del 2 giugno.

Sono stati controllati più di 60 mezzi (due verbali per mancato uso delle cinture di sicurezza) e 35 persone sono state fermate per verificare il rispetto delle linee guida anti Covid-19.

Le attività di controllo si sono poi trasferite lungo viale Magna Grecia, in prossimità dei Giardini Virgilio: sono stati controllati 12 veicoli, con due verbali per mancato uso delle cinture e due per assenza di documenti a bordo.

