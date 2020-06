“Obiettivo liquidità ”: diretta Facebook su ConfcommercioTaranto

Appuntamento lunedì 8 giugno alle ore 18.00, con l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, che illustra le nuove misure economiche della Regione Puglia.

La Regione parte con i primi tre avvisi della manovra economica in favore delle imprese, oltre che di lavoratori e famiglie, di contrasto e di contenimento agli effetti della pandemia. ‘Prestiti Lift- Un sostegno per la tua impresa’ così si chiama la immissione di liquidità alle imprese del territorio regionale.

Il 4 giugno sono stati pubblicati gli avvisi: Microprestito, Titolo II capo 3 Circolante, e Titolo II capo 6 Circolante. Una iniezione di liquidità per il valore di 448 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere le imprese con capitale circolante per incentivare la ripartenza della Fase 2 Covid.

Un sostegno per le micro, piccole medie imprese e per i professionisti che operano nel commercio, nei servizi e nel turismo, nel manifatturiero e nell’artigianato. Puglia Sviluppo affiancherà la Regione Puglia nella gestione degli strumenti, ed un ruolo importante sarà altresì svolto dai soggetti di intermediazione come Confidi Confcommercio Puglia.

Lunedì prossimo si avrà modo – grazie alla presenza dell’assessore regionale Borraccino – di conoscere più nel dettaglio le opportunità messe in campo con Prestiti Lift, nell’incontro-diretta organizzato da Sistema Impresa di Confcommercio Taranto per il Confidi Confcommercio Puglia.

Interverranno: il presidente del Confidi Confcommercio Puglia, Paolo Castellana, il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande, ed i consulenti della sede provinciale del Confidi, Daniele Morciano e Valentina Talò. Coordinerà l’incontro il direttore di Sistema Impresa, Tullio Mancino.

