Eventi estivi, l’amministrazione Melucci vara un avviso per gli operatori culturali

L’amministrazione Melucci ha pubblicato, nella giornata di venerdì 5 giugno, un avviso finalizzato all’individuazione di progetti che prevedano la realizzazione di spettacoli ed eventi da svolgersi nel corso dell’estate del 2020 esclusivamente nel territorio del Comune di Taranto.

L’avviso è rivolto a tutti gli operatori culturali che operano sul territorio tarantino e per un importo complessivo pari a 50mila euro da distribuire in base alla graduatoria predisposta sulla scorta dei criteri contenuti nell’avviso stesso e nel rispetto del “Regolamento per la concessione patrocini, partecipazione e contributi economici ad attività, eventi e iniziative di soggetti operanti sul territorio” approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 73 del 31/05/2016.

Le domande, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 giugno 2020 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: culturaesport.comunetaranto@ pec.rupar.puglia.it

I progetti pervenuti saranno valutati dalla Direzione competente secondo i criteri di cui all’articolo 5 dell’avviso e comunque il contributo assegnato non potrà essere superiore al 50% del disavanzo complessivo del progetto.

«Abbiamo voluto dare, in questo momento di difficoltà, un supporto agli operatori del territorio – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – e, nel contempo, garantire attività culturali e di spettacolo alla città. L’avviso era stato preannunciato nella delibera dell’11 maggio scorso con la quale il Sindaco ha voluto prevedere forme di intervento di diverso genere a sostegno della popolazione tarantina, anche per premiarla della grande collaborazione durante un periodo particolarmente difficile per tutti».

