ArcelorMittal, Usb: “Caduta di un pezzo del carroponte in Pla 2”

“Solo grazie alla buona sorte ieri sera non si sono registrati feriti all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Intorno alle 20.00, nel reparto Pla 2, dal carroponte 43 si è staccata ed è caduta una parte denominata “castagna”.

Alla base dell’ennesimo incidente avvenuto nell’acciaieria, questa volta fortunatamente senza conseguenze per i lavoratori, l’assenza di manutenzione e il mancato ricambio di pezzi fondamentali, che risultano ormai usurati. Si tratta di un’area che va in funzione in maniera episodica, e ogni volta si verificano fatti simili: dalla rottura delle funi, alla caduta di bilancini, bozzelli, fino all’incidente di ieri.

Si ripropone quindi il concreto rischio che a fare le spese degli assenti investimenti per la sicurezza siano i lavoratori.

Ormai sotto gli occhi il disinteresse della multinazionale che annuncia quello che non riesce a garantire.”

E’ un comunicato del Coordinamento provinciale Usb.

Correlati

Commenta l'articolo: