Weekend al Museo con i nuovi laboratori del MArTA Lab

Come realizzare un reperto archeologico parlante e interattivo? Sarà possibile scoprire come farlo al Museo Archeologico Nazionale di Taranto il 6 e il 7 giugno prossimo! Dopo il successo della riapertura, al Museo Archeologico Nazionale è tutto pronto per il Fab Lab MArTA Lab, laboratori gratuiti di artigianato digitale, con i quali i visitatori potranno fare un tuffo nel passato scoprendo come si realizzano manufatti con il supporto di innovativi strumenti, come ad esempio una stampante 3D. Un nuovo modo di fruire l’archeologia e la cultura attraverso un rapporto diretto e partecipato con le opere del Museo. “Si riparte con l’offerta innovativa del MArTA, che in questi mesi di lockdown non si è mai fermata”, dichiara la direttrice del museo Eva Degl’Innocenti.

“Diversi infatti sono stati gli appuntamenti con i nostri laboratori interattivi a distanza che hanno registrato il sold out. Adesso siamo pronti, nella massima sicurezza, ad aprire il MArTA Lab al pubblico, organizzando per la prima volta i laboratori digitali con la presenza del pubblico”, conclude la direttrice. La partecipazione ai laboratori, della durata di 1 ora, è gratuita, previo acquisto di uno specifico biglietto evento, con costi secondo la normativa vigente. I posti sono limitati (massimo 6 persone per fascia oraria) e la prenotazione è obbligatoria e da effettuare telefonicamente al numero 099 4538639 o tramite email museo.taranto@novaapulia.it.

Il biglietto verrà rilasciato alla cassa del Museo nel giorno dell’evento. Qualora gli utenti degli eventi del Fab Lab volessero visitare il Museo dovranno prenotare uno slot orario libero, se disponibile nell’arco della giornata o, eccezionalmente, nell’arco della settimana successiva. Le attività laboratoriali si svolgeranno il 6 e il 7 giugno alle seguenti fasce orarie: 8:45; 10:15; 13:45; 15.15; 16:45; 18:15. A questo sito possono essere reperite informazioni in merito alle attività del MArTA Lab: https://www.martalab.com/open-day

Orari di accesso al Museo e le modalità di fruizione.

Lunedì: giorno di chiusura, ingresso su prenotazione solo per i gruppi. Martedì-venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Sabato e prima domenica del mese: dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Non sono previste gratuità per la prima domenica del mese. Domeniche (esclusa la prima del mese) e festività: dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. I visitatori potranno accedere a fasce orarie prestabilite, secondo la prenotazione effettuata, fino a un massimo di 15 persone per fascia oraria (10 se in gruppo) e godere del museo per circa 2 ore.

Il personale addetto all’accoglienza regolerà i tempi di permanenza nelle sale per rispettare i limiti di capienza previsti a garantire la massima sicurezza. Si prevede un tempo di visita di circa un’ora per piano. Per garantire la massima sicurezza e consentire l’accesso ai visitatori nell’orario desiderato è fortemente consigliata la prenotazione sul sito www.novaapulia.it con il costo di prevendita di solo 1 euro e via e-mail all’indirizzo museo.taranto@novaapulia.it, oppure telefonando al numero 099-4538639. Al Museo si accede una sola persona per volta, avendo cura di rispettare l’orario di prenotazione per evitare assembramenti e sovrapposizioni.

All’ingresso del Museo un termo-scanner consentirà la rilevazione della temperatura corporea, indicando come soglia limite per l’ingresso i 37.5°C. All’interno dell’edificio, è indispensabile indossare la mascherina. Sono ammessi unicamente visitatori dotati di mascherina già indossata.

La circolazione all’interno delle sale è facilitata dalla presenza di pannelli informativi, segnalazioni direzionali e indicatori per il distanziamento; in numerosi punti sono presenti dispenser con gel disinfettante specifico. I visitatori sono pregati di mantenere le distanze di sicurezza per tutto il tempo di permanenza in Museo e di attenersi alle indicazioni fornite dal personale preposto all’accoglienza e presenti sulla segnaletica specifica lungo il percorso. Non saranno attivi i supporti multimediali touchscreen delle sale espositive.

