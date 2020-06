Ripresa collegamenti Ryanair da Bari e Brindisi

RYANAIR RIPRISTINA I VOLI DAGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI

• 10 DESTINAZIONI DA BARI DAL 21 GIUGNO, 25 A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO, 28 DA AGOSTO

• 4 DESTINAZIONI DA BRINDISI DAL 21 GIUGNO, 14 DESTINAZIONIONI DA LUGLIO E 15 DA AGOSTO

Bari, 4 giugno 2020 – Aeroporti di Puglia rende noto che dal 21 giugno prossimo la compagnia aerea low cost Ryanair procederà alla ripresa dei propri voli da Bari e Brindisi. Il calendario delle ripartenze prevede in questa prima fase, ossia fino al 30 giugno, dieci destinazioni da Bari – diverranno venticinque a luglio e ventotto ad agosto – e quattro da Brindisi – diverranno quattordici a luglio e quindici ad agosto.

Collegamenti da Bari:

• dal 21 al 30 giugno: Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Treviso, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Cagliari e Malta, prima rotta internazionale.

• a luglio: Parigi Beauvais, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Budapest, Dublino, Francoforte Hann, Madrid, Berlino, Valencia, Karlsruhe Baden-Baden, Liverpool, Maastricht, Dusseldorf Weeze, Praga.

• ad agosto: Cuneo, Trieste e Bordeaux.

Collegamenti da Brindisi:

• dal 21 giugno: Bergamo, Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

• a luglio: Pisa, Londra Stansted, Treviso, Torino, Bruxelles Charleroi, Francoforte, Parigi Beauvais, Eindhoven, Manchester e Verona.

• ad agosto: Memmingen.

“La ripresa dei voli Ryanair dagli scali di Bari e Brindisi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – rappresenta un ulteriore segnale positivo per la Puglia e per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Procediamo a grandi passi verso il ripristino delle normali condizioni di operatività dagli aeroporti pugliesi che, prima dell’emergenza COVID-19, registravano volumi di traffico importanti per l’economia della regione, specie per l’industria turistica. Strategici per la pronta ripresa sono stati gli eccellenti rapporti commerciali che Aeroporti di Puglia ha mantenuto, anche in questa difficile fase, con tutti i vettori che operano dai nostri scali e il cui contributo – ha proseguito Onesti – è stato determinante per la crescita del ‘brand Puglia’ su tutti i più importanti mercati internazionali. Tutta questa intensa attività va anche inquadrata in un positivo contesto di serrato confronto con i principali “stakeholder”, Regione Puglia per prima, associazioni di settore, tour operator, il cui contributo è stato fondamentale per la ripresa delle attività operative e di volo. Auspichiamo che questo processo di ‘rinascita’ – ha concluso il presidente Onesti – possa proseguire in maniera sempre più consistente e sostenibile anche nei prossimi giorni, dando così nuovo slancio alla ripresa della mobilità aerea della Puglia”.

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 40 rotte da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi a partire dal 1^ luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020 – ha dichiarato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair. Alcune rotte selezionate saranno giá disponibili dal 21 giugno. Lo schedule, che potrà essere modificato in funzione di eventuali restrizioni di viaggio, include sia destinazioni nazionali, come Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino, sia internazionali come Londra-Stansted e Malta. Siamo fieri di servire questi importanti aeroporti della Puglia e non vediamo l’ora di far ricongiungere parenti ed amici e di far volare milioni di turisti che contribuiranno alla ripresa dell’economia regionale e alla salvaguardia di posti di lavoro”

