Pulsano: arrestato 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Pulsano (TA), nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di una BMW condotta da un 29enne, incensurato di Pulsano (TA).

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di due bustine in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish per un peso complessivo di gr 250, nonché del materiale per il confezionamento delle dosi.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

