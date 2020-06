Puglia: la CGIL lancia campagna “Di Persona”

“Lavoro sicuro” è il titolo dell’attivo della Cgil Puglia in programma giovedì 4 giugno 2020 e che si terrà in video conferenza. I lavori avranno inizio alle ore 9.30 con l’introduzione del Segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini.

Interverranno, in collegamento da Borgo Mezzanone un bracciante straniero, un operaio dallo stabilimento Natuzzi, uno dal Petrolchimico di Brindisi, e uno dal siderurgico di Taranto, una dottoressa dal distretto socio sanitario di Poggiardo, un autoferrotramviere dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lecce, una lavoratrice dello spettacolo dal teatro Kismet di Bari, una guida turistica dalle grotte di Castellana, insegnanti, lavoratori del pubblico impiego, dei servizi e del turismo, pensionati e precari, per analizzare le ricadute che l’emergenza sanitaria ha avuto sul lavoro, la fase di ripresa in Puglia, il rispetto dei protocolli sulla sicurezza.

“Non abbiamo mai lasciato soli i lavoratori durante tutta l’emergenza – commenta Gesmundo -. In questa fase torniamo nei posti di lavoro, pur con le modalità che ad oggi ci sono consentite, per ascoltarli attraverso un confronto diretto tra la base e i dirigenti regionali e nazionali. C’è chi non si è mai fermato, chi è stato essenziale nella fase di lockdown, chi oggi è magari in cassa integrazione o sta facendo smart working, chi il lavoro l’ha perso o rischia di perderlo. Vogliamo insieme discutere sulle misure che il Governo e la Regione hanno predisposto per sostenere lo sviluppo e difendere l’occupazione, sulle difficoltà che vive chi lavora. In questo senso lavoro sicuro ha per noi una doppia valenza, connesso all’impegno perché nessun posto di lavoro vada perso e assieme affinché si operi nel rispetto delle misure anti contagio.

“DI PERSONA”, CAMPAGNA CGIL PUGLIA

Uno sforzo organizzativo della Cgil in tutta la regione per rispondere alle esigenze di lavoratori, pensionati, disoccupati, a fronte di un periodo che si preannuncia straordinario in questi mesi estivi, che vede concentrare tutta una serie di scadenze e servizi per i cittadini. Nasce da qui la campagna lanciata dal sindacato “di Persona”: le sedi sindacali, il patronato, il caf, non hanno mai smesso di lavorare anche durante la fase di lockdown, privilegiando i rapporti telematici con gli iscritti. Lo testimonia il lavoro svolto per il rispetto del Protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’assistenza per le domande di cassa integrazione o per il bonus. Oria riapriamo le nostre sedi alle persone, in assoluta sicurezza, con il rispetto di tutte le misure anti contagio, igienizzate più volte ogni giorno negli orari di chiusura, e in questa fase operativi anche il sabato mattina. Basterà telefonare al numero di telefono della categoria o dell’ufficio di interesse per concordare un appuntamento, evitando così assembramenti e inutili attese. Ovviamente chi vorrà potrà proseguire nel rapporto digitale con i nostri operatori.

Uno sforzo organizzativo, dicevamo, dovuto al bisogno di assistenza di che manifestano quotidianamente le persone, lo testimoniano le 20.000 domande di indennità per i 600 euro trattate dal nostro Patronato, le 2.000 per il reddito di cittadinanza o le tantissime richieste di cassa integrazione. A giugno hanno preso il via le procedure per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, il bonus per il lavoro domestico, il reddito di emergenza, tutte le misure previste dal Decreto Rilancio, che si sommano alla campagna 730, Imu e agli altri servizi normalmente svolti in questo periodo. I lavoratori, i pensionati, chi il lavoro l’ha perso, deve sapere che non è solo e che la Cgil è sempre in prima linea per dare tutele individuali e collettive di natura sindacale, previdenziale, fiscale, per la sicurezza e la prevenzione.

