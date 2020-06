Amministrazione Melucci e “Taranto Opera Festival”, incontro per parlare di progetti futuri

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’assessore alla Cultura Fabiano Marti hanno incontrato questa mattina, a Palazzo di Città, i referenti del “Taranto Opera Festival” Pierpaolo De Padova e Paolo Cuccaro.

Si è trattato di un incontro informale per parlare di progetti futuri condivisi, legati alla cultura e al turismo. Il sindaco ha espresso, inoltre, la gratitudine della città nei confronti degli organizzatori del Festival per il lavoro svolto sino ad ora per la lirica a Taranto.

Da parte loro, i due rappresentanti dell’associazione hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la grande disponibilità dimostrata sin dal primo momento nei loro confronti.

«Professionisti che si adoperano per portare cultura in città – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci – rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro, questo, tra gli altri, è il motivo per cui il “Taranto Opera Festival” avrà sempre tutta la nostra disponibilità».

«Con l’associazione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – si è creato subito un bellissimo rapporto di collaborazione. In un anno hanno fatto numeri incredibili, con 900 abbonati alla stagione estiva e 1200 a quella invernale. Merito dell’entusiasmo e della competenza messa in campo anche grazie alla direzione artistica del nostro Davide Dellisanti».

