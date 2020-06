Martina Franca: disattivazione del Centro Operativo Comunale

IL S I N D A C O Franco Ancona

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione; Visti, altresì: – la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

– il Decreto Legge del 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Premesso che:

– il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti, di cui l’ultimo del 17.05.2020, ha emanato disposizioni riguardanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

– il Presidente della Regione Puglia con varie proprie Ordinanze, di cui l’ultima n. 245 del 02.06.2020, ha emanato disposizioni riguardanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

– con Ordinanza Sindacale n. 5 del 08.03.2020 è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) alle ore 16.00 del giorno 8 Marzo 2020, presso la sede ubicata presso il Centro Servizi in Piazza Filippo D’Angiò, al fine di gestire le attività relative alle misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, per la gestione dell’attività di assistenza alla popolazione nonché per l’attuazione delle eventuali misure straordinarie che si dovesse rendere necessario adottare per la gestione dell’emergenza;

Considerato che

– il Coc è stato funzionale alla fase di gestione dell’emergenza dal momento che era necessario mettere in atto delle misure di carattere eccezionale e che in questa nuova fase è opportuna una organizzazione che tiene conto dell’esistenza della emergenza ma che la stessa deve essere gestita con strumenti ordinari;

– ad oggi gli altri servizi al cittadino finora garantiti dal Coc sono diventati sporadici pertanto possono rientrare in una gestione ordinaria come condiviso nella riunione del Coc del 03/06/2020; – dalla riunione delle funzioni di supporto del C.O.C., tenutasi alle ore 12:00 del 03.06.2020, è emerso che non sono più in atto situazioni di criticità tali da rendere necessario il mantenimento del C.O.C. per la gestione delle attività innanzi richiamate; Dato atto che comunque verrà mantenuto, da parte del competente Ufficio Comunale di Protezione Civile, lo stato di attenzione in osservanza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e agli adempimenti necessari da adottare per affrontare nuove possibili emergenze, in relazione alle quali potrebbe manifestarsi la necessità di riattivare prontamente il Centro Operativo Comunale; Tanto premesso; Letti: – il D.Lgs. n. 1/2018; – l’art. 32 della L. 833/1978; – il D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

– LA DISATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale per i motivi nelle premesse indicati, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– IL MANTENIMENTO dello stato di attenzione da parte del competente Ufficio Comunale di Protezione Civile, in osservanza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in relazione agli adempimenti necessari da adottare per affrontare nuove possibili emergenze.

D I S P O N E DI DARE la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine. La presente Ordinanza viene notificata ai Responsabili delle funzioni di supporto:

 Coordinatore UCPC e Responsabile COC – Ing. Giuseppe Mandina

 Unità di coordinamento e supporto tecnico – Ing. Giuseppe Mandina;

 Materiali e mezzi, Telecomunicazioni e Servizi essenziali – Ing. Giuseppe Mandina

 Assistenza alla popolazione – Dott.ssa Donatella Vitale;

 Sanità – Dott. Gianfranco Malagnino, Dott.ssa Saveria Esposito;

 Strutture operative locali e viabilità – Dott. Egidio Zingarelli;

 Volontariato – Ing. Giuseppe Mandina;  Segreteria e gestione dati – Geom. Giacomo Abbracciavento;

 Ufficio stampa e informazione alla popolazione – Dott.ssa Valeria Semeraro; e inoltre viene notificata:

 al Commissariato di P.S.;

 al Comando Compagnia Carabinieri;

 al Comando Guardia di Finanza;

 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

 al Prefetto della Provincia di Taranto;  al Corpo Forestale dello Stato;

 al Presidente della Regione PUGLIA;

 alla Regione PUGLIA – Sala operativa di Protezione Civile;

 alla Provincia di Taranto;

 al Direttore Generale ASL Taranto;

 al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di volontariato;

 alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile di Martina Franca attivate;

 ai Sindaci dei Comuni limitrofi.

