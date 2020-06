Vico (PD): “Dopo la mia nota di ieri, Trenitalia comunica al sottosegretario Margiotta che il FrecciaRossa Taranto-Milano, via Potenza, verrà riattivato dal 14 giugno”

In seguito alla mia segnalazione di ieri, in merito alla mancata riattivazione del Freccia Rossa 1000 Taranto-Milano, il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, dopo l’interlocuzione di questo pomeriggio con Trenitalia, mi ha comunicato che il treno Freccia Rossa 9514 e 9547 Taranto-Milano via Potenza, sarà riattivato a partire dal prossimo 14 giugno.

Viene sanato così un evidente discrimine nei confronti dell’area jonica e della Puglia, dal momento che a partire da oggi, 3 giugno, sono stati riattivati 74 Frecce Rosse in tutta Italia e sapendo che in Puglia quella che parte da Taranto è l’unica Freccia Rossa 1000 della regione.

Prendo, quindi, atto positivamente della notizia e ringrazio il sottosegretario Margiotta per la continua attenzione che pone a Taranto e all’area jonica.

Mi preme evidenziare che, per quanto riguarda le altre questioni poste a Trenitalia nel mio comunicato, riguardanti la Freccia Argento e gli Intercity da e per Taranto, restano un contenzioso aperto da risolvere nel più breve tempo possibile.

Nota dell’on. Ludovico Vico.

