Taranto: approvato il progetto definitivo di Casa Paisiello

Nella seduta del 29 maggio, la giunta Melucci ha approvato il progetto definitivo per il restauro, la conservazione e la rifunzionalizzazione dell’edificio storico “Casa Paisiello”.

La realizzazione della casa-museo sarà resa possibile a seguito di un cofinanziamento di Regione Puglia e Comune di Taranto, per un importo complessivo di 800mila euro, formalizzato nell’ottobre 2019 con la stipula di apposita scheda di disciplinare fra i due enti, con l’utilizzo di somme impegnate nei rispettivi bilanci.

«L’approvazione del progetto definitivo – precisa l’assessore Augusto Ressa – composto di 41 tavole e per il quale sono già stati acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco, costituisce presupposto per l’elaborazione del progetto esecutivo che sarà posto a base di gara per portare a termine l’importante opera, che Taranto attendeva da anni, entro la prima metà del 2021».

