Montemesola: consegna allogi di ediliza popolare

Domani 3 Giugno, oltre a passare alla fase successiva del presunto ritorno alla normalità dopo le chiusure dovute al covid-19, a Montemesola, per sei famiglie, ci sarà l’apertura degli alloggi di edilizia popolare che si sono viste assegnare dal bando pubblicato qualche anno fa da questa amministrazione.

“Sono contento che in questo periodo di difficoltà- dice il sindaco Vito Antonio Punzi- questa amministrazione sia riuscita a dare un segnale di ripresa e di speranza a sei famiglie di Montemesola che, potranno guardare al proprio futuro con uno sguardo più ottimistico. Mi dispiace solo che le restrizioni legate all’emergenza impongano di non invitare tutta la cittadinanza per evitare assembramenti.”

Tutta la procedura ha richiesto qualche anno dalla pubblicazione del bando alla costruzione degli alloggi e alla consegna, nonostante gli ultimi adempimenti siano capitati proprio nel periodo in cui esplodeva con violenza l’emergenza coronavirus.

“Questo risultato è stato ottenuto anche grazie al lavoro senza tregua degli uffici comunali che, pur dovendo svolgere l’attività lavorativa in regime di smart working, hanno profuso un impegno ed una abnegazione tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi in tempi insperati”.

“Questa amministrazione – continua il sindaco – scrive un’altra importante pagina di storia in un libro già denso di tanti capitoli completati e consegnati alla comunità ma non ancora completato visto che altri risultati attendono a breve il termine”.

In attesa delle note esplicative e delle linee guide relative al decreto rilancio , l’amministrazione comunale è già a lavoro per presentare ulteriori progetti legati alle politiche abitative.

“Essere sindaco significa onorare il proprio mandato dal primo all’ultimo giorno; nonostante sia al termine di questo percorso durato 10 anni, non rinuncio a lavorare per il bene della comunità che mi onoro ancora di rappresentare e, insieme con me, tutta l’amministrazione continua a remare affinchè non si perda nemmeno un giorno di attività per il bene di Montemesola. Infatti, in relazione alla misura prevista nel decreto rilancio, Ecobonus e sismabonus al 110%, stiamo già lavorando per ristrutturare e rendere fruibile l’alloggio comunale ex guardia medica e prevediamo di individuare altre aree da destinare allo stesso utilizzo.”

Correlati

Commenta l'articolo: