Servizi Sociali, con il progetto “Pon Inclusione” 5 nuove assistenti sociali e 2 impiegati amministrativi

La Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto si arricchisce di 7 nuove figure professionali provenienti dallo scorrimento della graduatoria del “Pon Inclusione” con contratto a tempo determinato.

«Si tratta di 5 assistenti sociali e 2 impiegati amministrativi che saranno suddivisi negli uffici di via Lazio e via Veneto e andranno a implementare le risorse umane già collocate». A dichiararlo è l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, che oggi assieme alla dirigente Antonia Fornari ha incontrato le ragazze e dato loro il benvenuto, oltre alle direttive di servizio.

«Il Sindaco Rinaldo Melucci ha voluto fortemente che si scorresse la graduatoria del “Pon Inclusione” – ha concluso l’assessore Ficocelli – per avere nuove figure professionali a disposizione degli uffici e quindi del pubblico dei Servizi Sociali. Ho perseguito questo suo indirizzo e oggi finalmente le 7 nuove unità sono partite. Sono tutte giovanissime e si vede che hanno entusiasmo, ma soprattutto parliamo di ragazze preparate che sono certa sapranno offrire le loro capacità e la loro disponibilità agli utenti in stretto rapporto con i responsabili dei diversi settori dei Servizi Sociali. A loro va ancora il mio saluto e gli auguri per questa nuova esperienza nel Comune di Taranto».

