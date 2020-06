Riapertura al pubblico Museo MArTA | 2 giugno ore 9.00

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto riapre al pubblico il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso previsto per le ore 17.30). Una ripresa con tante novità, con modalità di fruizione per garantire la massima sicurezza e un’offerta di attività pensate per dare a tutti un’accoglienza speciale.

Il 2 giugno, alle ore 9.00, il Direttore del Museo Eva Degl’Innocenti, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario Turco, di S.E. il Prefetto di Taranto Demetrio Martino e del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, riaprirà il MArTA al pubblico.

A causa delle norme di contenimento del COVID-19, l’accesso è limitato ad un massimo di sedici giornalisti che vorranno partecipare.

“Siamo felici – dichiara il Direttore Eva Degl’Innocenti – dopo quasi tre mesi di chiusura al pubblico, in seguito al lockdown, di poter riaprire il MArTA al pubblico nel giorno della Festa della Repubblica. Il patrimonio culturale è infatti simbolo importante di identità e unità nazionale, è coscienza civile, è cura, e soprattutto propulsore di rinascita”.

