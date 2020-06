Prefettura Brindisi: Incontro su sospensione impianto di craking stabilimento Versalis

Si è svolto, nella mattinata odierna in videoconferenza, in adesione alla richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l’incontro dopo l’adozione da parte del Sindaco di Brindisi delle ordinanze di sospensione dell’esercizio dell’impianto di craking, per effetto delle emissioni odorigene percepite il 20 maggio in Città e sulla base anche del report preliminare dell’Arpa, procedimento cui ha fatto seguito l’ordinanza del 25 maggio.

All’incontro, cui ha partecipato il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, On.le Alessandra Todde, sono intervenuti i vertici nazionali di Versalis con il Direttore dello stabilimento locale, il referente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sindaco di Brindisi, i referenti generali e di categoria delle Organizzazioni sindacali, il Commissario di Confindustria Brindisi, il Presidente della Task-force regionale, la Direttrice di Arpa Puglia Brindisi, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Alla riunione è inoltre intervenuta la deputazione parlamentare del territorio, nelle persone del Sen.Vitali, dell’On.le D’Attis, dell’On.le Aresta e On.le Macina, nonché i consiglieri regionali Bozzetti, Vizzino e Romano.

Scopo dell’incontro fare un focus sulla delicata ed articolata vicenda, che negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione per i molteplici riflessi di natura ambientale, occupazionale e di rilancio economico-produttivo dell’intero territorio.

La riunione è stata caratterizzata da una fattiva e propositiva capacità di analisi da parte di tutti gli interlocutori intervenuti, che si è concretizzata nella unanime condivisione dell’ esigenza di ulteriori approfondimenti, in sede di tavolo tecnico, delle criticità determinatesi e alla ripresa di un metodo continuativo di confronto e dialogo.

E’ stata, pertanto, condivisa la proposta del Presidente della Task force regionale, Leo Caroli, di convocare, a stretto giro, un tavolo presso la Regione Puglia con azienda Versalis, Comune di Brindisi, Confindustria e Organizzazioni Sindacali per l’avvio di un puntuale esame tecnico sui possibili miglioramenti impiantistici e dei presidi di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria che si possono mettere in campo, al fine di coniugare le esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori, della salute ambientale e dello sviluppo del comparto industriale, non trascurando nuove progettualità.

Dall’approfondimento congiunto è emersa la disponibilità immediata dei vertici di Versalis, che, nel confermare la valenza strategica dell’impianto sito in questo Capoluogo rispetto al contesto nazionale, oggetto di particolare attenzione anche sul piano degli investimenti economici e di innovazione, ha dato ampia disponibilità al confronto sulla base di elementi tecnici, posizione favorevolmente accolta dal Sindaco di Brindisi, anche ai fini della valutazione della revoca della ordinanza emessa.

Nell’intervento conclusivo, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico,On.le Todde, nell’esprimere apprezzamento per la condivisione delle modalità operative improntate al dialogo per il superamento, in presenza dei presupposti tecnico-giuridici, dell’ordinanza sindacale, ha sottolineato la massima attenzione del Governo sulle problematiche che interessano il territorio brindisino, come testimoniato dai tavoli che sono attivi presso il Mise sul Porto e su altre tematiche di rilievo, essendo ben presente l’esigenza di proseguire l’azione nell’ottica di favorire le progettualità di sviluppo e di rilancio, coniugando tutela dei lavoratori e della salute dei cittadini.

