Polizia arresta 55enne per rapina e aggressione

La Polizia, a Taranto, ha individuato ed arrestato un 55enne responsabile di aggressione a scopo di rapina nei confronti di un uomo in via Leonida. L’arrestato ha colpito la vittima a colpi di «nunchaku», utilizzato nelle arti marziali.

Il ferito è stato trasportato in Ospedale, dove ha riferito agli agenti dell’aggressione subita, e di essere stato rapinato del borsello contenente la pensione, circa 900 euro. Il denaro è stato recuperato e restituito all’avente diritto.

Il 55enne è stato condotto in carcere.

