Kyma Mobilità Amat: dal 3 giugno Linea 18 sospesa

Kyma Mobilità – Amat informa che, da mercoledì 3 giugno 2020, è sospeso l’esercizio della Linea 18 (via Consiglio – Taranto2) fino a data da destinarsi.

A partire da questa data, infatti, con Ordinanza della Polizia Municipale è stata disposta la chiusura di tutta Via Alberto Sordi (tra via Galileo Galilei e via Lago di Levico) e di Via Galileo Galilei (tra P.le Borsellino e via A. Sordi sarà consentito l’accesso ai soli frontisti).

Le suddette chiusure e limitazioni alla circolazione stradale, necessarie per il rifacimento della rete idrica, interessano gran parte del percorso effettuato dalla linea 18 (via Consiglio-Taranto2), senza che peraltro fossero possibili percorsi alternativi dei pullman.

Di qui la decisione di Kyma Mobilità – Amat di sospendere la Linea 18 fino alla riapertura al traffico delle vie suddette.

Correlati

Commenta l'articolo: