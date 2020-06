Cgil, Cisl, Uil TA: piattaforma programmatica internazionalizzazione personale “Sanitaservice”

In un incontro monotematico che ha messo al centro della discussione le procedure di internalizzazione del personale della SanitàService, le Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL CISL UIL e le rispettive Federazioni di Categoria interessate, hanno presentato la piattaforma programmatica, condividendola, con il Direttore Generale della ASL di Taranto, dott. Stefano Rossi.

Più specificamente, hanno rappresentato l’esigenza di:

Trattare congiuntamente i tre asset da internalizzare: CUP e SERVIZI INFORMATIVI, LOGISTICA e SERVIZIO 118;

Definire un cronoprogramma puntuale delle procedure da seguire con la scansione temporale degli asset aziendali degli appalti da internalizzare;

Applicare a tutti i lavoratori da internalizzare del Contratto a tempo indeterminato AIOP sulla Sanità Privata.

All’esito dell’incontro regionale, già programmato per il giorno 10 giugno p.v. tra le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità e la Regione Puglia per la definizione delle Linee Guida che dovranno orientare l’intero processo di internalizzazione, si potranno definire territorialmente, finalmente, tutte le condizioni per la conclusione della trattativa, per le procedure di transito del personale. La stessa è stata avviata a Taranto tra le Organizzazioni Sindacali e la Asl nel corso del 2019.

Correlati

Commenta l'articolo: