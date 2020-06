Rifiuti ingombranti, l’impegno di Comune e “Kyma Ambiente – Amiu”

Non si ferma la caccia agli ingombranti che “Kyma Ambiente – Amiu” sta conducendo su tutto il territorio cittadino, dietro diretto impulso dell’amministrazione Melucci.

Anche in quest’ultimo fine settimana gli operatori della società partecipata hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente (elettrodomestici e mobili, nella maggior parte dei casi). Questa attività straordinaria potrebbe essere evitata se si facesse ricorso al servizio gratuito di ritiro ingombranti, attivabile attraverso il numero verde 800 013 739: gli operatori rispondono dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. La maggior parte degli ingombranti raccolti per le strade di tutti i quartieri cittadini, infatti, è frutto di abbandoni non concordati con l’azienda.

Una pratica deprecabile che sta mostrando una riduzione, tuttavia, grazie anche al potenziamento delle attività di recupero e all’uso più intenso di videotrappole.

