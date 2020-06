Auto senza RCA e veicoli abbandonati, servizi mirati della Polizia Locale

La Polizia Locale di Taranto, nell’ultimo fine settimana, ha condotto servizi mirati al controllo della regolarità dei documenti di circolazione degli autoveicoli.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti di quei mezzi abbandonati da tempo che, secondo l’ex decreto Ronchi e le norme successive, vengono individuati come rifiuti. Gli operatori della Polizia Locale ne hanno individuati e rimossi 5, tra questi ben 3 telai di motocicli ormai spogli di carrozzeria e parti meccaniche, abbandonati in Città Vecchia.

Contestualmente, sono stati sanzionati i proprietari di 3 auto sprovviste di assicurazione obbligatoria, procedendo al loro sequestro insieme con quello di un veicolo immatricolato all’estero, il cui proprietario è residente in Italia da più di 60 giorni (violazione dell’articolo 93 del Codice della Strada).

Correlati

Commenta l'articolo: