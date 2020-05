Al via la graduatoria per le supplenze delle educatrici degli asili comunali

La giunta, nella seduta di venerdì 28 maggio, ha approvato il bando per la creazione di una graduatoria per soli titoli da cui attingere per le sostituzioni temporanee delle educatrici degli asili nido comunali.

«Il titolo di accesso previsto – fa sapere l’assessore Paolo Castronovi – è il medesimo titolo utile alla partecipazione al concorso a tempo indeterminato. Appena sarà pubblicato sul sito del Comune si potrà compilare la domanda per essere inseriti nella graduatoria.

Una graduatoria necessaria per sopperire con le supplenze alle assenze temporanee delle educatrici degli asili comunali e per dare la continuità necessaria al servizio mantenendo gli standard previsti. Un altro piccolo tassello dell’amministrazione Melucci verso la normalizzazione; era infatti qualche anno che non si procedeva alla definizione della graduatoria delle supplenze».

