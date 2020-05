Taranto: Servizi Sociali, bando per acquisto e distribuzione di cibo e beni di prima necessità

L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Taranto ha pubblicato l’avviso per la selezione di associazioni di volontariato per l’affidamento del servizio di acquisto e distribuzione generi alimentari e beni di prima necessità a favore di coloro che si trovano, a causa della pandemia, in condizioni di grave disagio socio economico.

«Abbiamo previsto un rimborso spese massimo di 50mila euro – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci -, così suddiviso: 10mila euro per il rimborso delle spese relative allo svolgimento del servizio e alla distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità, 40mila euro per l’acquisto di generi alimentari».

Correlati

Commenta l'articolo: