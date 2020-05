Marina di Ginosa: cerca di estorcere denaro agli anziani genitori, arrestato

I carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellaneta (TA), nel corso di servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona, hanno tratto in arresto un 42enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di tentata estorsione e rapina aggravata nei confronti dei propri genitori.

I militari, nelle ore antecedenti, sono intervenuti presso l’abitazione dei due anziani genitori, dove l’uomo dimora, in seguito all’ennesima aggressione verbale e fisica subita da parte del figlio che, al fine di costringerli ad elargirgli somme di denaro per l’acquisto di bevande alcoliche, li ha minacciati, per poi avventarsi contro il padre, inerme in preda alla furia del figlio, stringendogli la gola con le mani. Solo l’intervento dei carabinieri ha interrotto l’aggressione evitando ulteriori spiacevoli conseguenze. I due anziani hanno poi riferito di essere vittime di tali aggressioni dal mese di febbraio scorso.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

