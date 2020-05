Parte il progetto “Impariamo ad amare la Puglia”

L’Associazione culturale di sviluppo territoriale “Espressioni”, con il contributo del Consiglio regionale della Puglia-Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, promuove il progetto “Impariamo ad amare la Puglia”.

L’iniziativa sviluppa il tema dell’ecologia e dello stato di salute del Pianeta Terra mediante la promozione presso le scuole pugliesi, in particolare le scuole secondarie di I grado, di incontri per porre l’attenzione sulla necessità di cambiamenti nella gestione delle risorse naturali, a partire dal proprio spazio domestico e dal territorio in cui si vive, attraverso l’insegnamento di pratiche individuale e collettive per ridurre la produzione di rifiuti, imparando a riconoscere gli inquinanti ambientali e domestici più pericolosi, azzerando gli scarti e scegliendo beni durevoli al posto di quelli usa e getta.

Gli incontri, che saranno tenuti nel prossimo anno scolastico, prevedono la divulgazione della pubblicazione “Impariamo ad amare la Puglia”, che è inserita nella linea editoriale “Leggi la Puglia” del Consiglio regionale della Puglia.

L’obiettivo della linea editoriale “Leggi la Puglia”, approvata con delibera n.151/2018 dell’Ufficio di Presidenza, è quello di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l’Istituzione consiliare stessa. In essa confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale della Puglia, realizzate con il coordinamento della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

Tutte le pubblicazioni sono edite, oltre che in formato cartaceo, anche in formato digitale scaricabile gratuitamente sul sito di Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, al link https://bit.ly/3c6rmOa Si assicura così la condivisione e la fruibilità dei contenuti ad un ampio pubblico.

I contenuti della pubblicazione sono dettagliati nell’allegato comunicato.

L’Associazione culturale di sviluppo territoriale Espressioni è nata per qualificare, promuovere e comunicare le eccellenze culturali e territoriali attraverso l’organizzazione di eventi, workshop formativi e artefatti comunicativi che accrescano il senso di appartenenza e di identità con i luoghi, puntando alla valorizzazione del patrimonio antropologico culturale e sociale della Puglia. Punto di forza dell’Associazione è l’editoria con la pubblicazione di libri, anche per ragazzi, che raccontino il territorio e le contaminazioni artistiche e culturali caratterizzanti la Regione, tra tradizione e innovazione. La sede dell’Associazione è a Galatina (LE) Corte Diaz, 1, contatti tel: 0836 543700, email: espressioniculturasviluppo@gmail.com

Gli autori: Alessandra Caragiuli: Sociologa impegnata in attività di ricerca e formazione sui temi sociali, autrice del volume “Popoli in Puglia” (2019); Carlo Miglietta: Ingegnere meccanico, progettista di dispositivi medici impiantabili, appassionato d’arte, sostenitore della bellezza diffusa della sua Puglia; Mariangela Caragiuli: Educatrice sociale, è da sempre impegnata nei temi dell’educazione ambientale e della difesa dei diritti degli animali e dei loro habitat.

Correlati

Commenta l'articolo: