P.E.R. su realizzazione impianti di acqua e fogna

L’ Ass. P.E.R. ( Passione – Etica – Responsabilità ), esprime piena soddisfazione in merito all’avvio dei lavori di realizzazione delle opere primarie acqua ( 40533 metri) e fogna(29248 metri) sul territorio di Talsano – Lama – S.Vito. Un territorio che conta circa 50000 cittadini di cui 7000 famiglie sprovviste di tali opere , completamente finanziate da Regione Puglia per un importo di diverse decine di milioni di euro. Una battaglia di civiltà costata lotte di cittadini, chilometri tra Taranto e Bari, incontri, scontri, delibere, solleciti, gioie e dolori.

Dal 2015 ad oggi, come Associazione abbiamo direttamente seguito il problema, promuovendo una serie di incontri pubblici alla presenza del consigliere comunale dott. Dante Capriulo, che in alcuni incontri istituzionali in AQP e AIP, ha rappresentato il comune di Taranto. Finalmente, dopo tante promesse mai mantenute in passato, Talsano – Lama – S. Vito e la città di Taranto, hanno avuto quello che è giusto. Continueremo nel nostro impegno per far crescere il territorio e la città di Taranto.

Nota del coordinatore Cosimo Minzera

