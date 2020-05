Martina Franca: dichiarazione dell’Assessore allo Sport Tiziana Schiavone

Di seguito dichiarazione dell’Assessore allo Sport Tiziana Schiavone.

“Con piacere mi congratulo con gli atleti della scuola Itka Puglia Fiore d’Oro di Martina che hanno partecipato nei giorni scorsi ai campionati europei di wushu kung fu. Il nostro concittadino, l’atleta Stefano Abbracciavento, è riuscito ad ottenere addirittura la medaglia di bronzo nel massimo consesso continentale, ed anche gli altri partecipanti, il presidente dell’associazione Michele Grassi e Rosa Barratta, hanno ottenuto ottimi piazzamenti.

Sono convinta che la vittoria conseguita non sia frutto del caso ma, come avviene nello sport pulito, sia il risultato di tanto sacrificio ed enorme passione. Ancora di più in questa delicata fase, lo sport, con tutte le limitazioni del caso, si conferma un modo per unirsi e promuovere il valore dell’impegno. Spero, vivamente, che Stefano e l’Itka Puglia Fiore d’Oro siano d’esempio per tutti i nostri ragazzi che stanno tornando, finalmente, a praticare quotidianamente l’attività sportiva anche se con nuove prescrizioni.

A tal proposito, siamo costantemente al lavoro, per permettere alle associazioni sportive che hanno fatto richiesta di utilizzare le palestre delle scuole anche nel mese di giugno e luglio. Nella mattinata di venerdì 29 maggio, insieme alle associazioni sportive che hanno fatto richiesta delle palestre, metteremo a punto i dettagli per adempiere a tutte le nuove prescrizioni igienico-sanitarie e poter partire in assoluta sicurezza. Un lavoro non semplice, ma che stiamo portando avanti grazie alla collaborazione delle associazioni sportive e alla professionalità dell’ufficio sport del Comune.”

Correlati

Commenta l'articolo: