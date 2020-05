Manduria: arrestato 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Manduria (TA), unitamente ad un’unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati concernenti lo smercio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di un noto pregiudicato 31enne di Manduria, il quale, alla vista dei carabinieri, ha gettato un borsone nel cortile di un’attigua abitazione disabitata.

Gli operanti dopo averlo recuperato, hanno rinvenuto al suo interno, suddivisi in vari pezzetti, un totale di gr. 3,85 di hashish, gr. 4,91 di cocaina, gr. 13,82 di mannitolo, 3 bilancini di precisione, nr. 1 trita erba, nr. 1 cutter intriso di sostanza stupefacente, vario materiale per il confezionamento della predetta sostanza, nr. 1 proiettile 38 special g.f.l. e nr. 1 cartuccia a salve 8mm. Inoltre nel corso della perquisizione è stata rinvenuta la somma in contanti di euro 340,00, ritenuta provento dello spaccio.

La sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento ed il denaro sono stati posti sotto sequestro, così come il sistema di videosorveglianza asservito gli accessi all’abitazione. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni di arma comune da sparo, il giovane è stato tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.

