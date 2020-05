Interventi straordinari di pulizia a Paolo VI da parte di “Kyma Ambiente – Amiu”

In via Buozzi, nel cuore del quartiere Paolo VI, uomini e mezzi della società partecipata del Comune di Taranto “Kyma Ambiente – Amiu” hanno rimosso una considerevole quantità di rifiuti costituita da sacchi, macerie, resti di mobili e infissi, potature, ammassati nel più totale disprezzo per il decoro del luogo e dei residenti, ascoltati dall’amministrazione Melucci che, a sua volta, ha attivato “Kyma Ambiente – Amiu”.

Si è trattato di un intervento specifico, che segue la campagna straordinaria avviata nei quartieri Tamburi e Lido Azzurro per offrire una risposta tempestiva proprio alle sollecitazioni dell’utenza. Se l’attività ordinaria prosegue regolarmente, infatti, vi sono delle situazioni eccezionali che richiedono l’impiego di risorse non preventivate.

«Continueremo in questa opera di cura del territorio – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, senza cedere di un millimetro sulla necessità di stanare chi si macchia di queste infamie».

