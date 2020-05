De Castro: via libera 212 milioni a Italia per catastrofi

“Non può aspettare la solidarietà europea alle regioni italiane e europee colpite da catastrofi naturali. Per questo, come commissione Bilancio del Parlamento europeo abbiamo dato immediatamente il via libera, all’unanimità e senza discussione, oggi a Bruxelles, al contributo del Fondo di solidarietà europeo di 279 milioni di euro – di cui 211,70 vanno all’Italia – per assistere i cittadini di Italia, Spagna, Portogallo e Austria colpiti da inondazioni e alluvioni nel 2019”. Lo annuncia Paolo De Castro, relatore S&D in commissione Budget del Parlamento europeo per la proposta di mobilizzazione del Fondo di solidarietà verso questi Stati membri.

“Per l’Italia i fatti risalgono a fine ottobre e a novembre 2019 quando è stata colpita da nord a sud da eventi climatici estremi che hanno causato gravi danni con alluvioni e frane. Abbiamo ancora negli occhi – dice l’eurodeputato PD – l’inondazione di Venezia o la disgregazione di interi pendii e aree nelle colline bolognesi. Per questo il nostro voto di oggi vuole essere un ulteriore segnale della vicinanza dell’Europa a tutti i cittadini che possono ottenere assistenza tramite il Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Data l’emergenza attuale, aggravata dalle conseguenze della crisi del coronavirus, la nostra preoccupazione come Parlamento europeo è stata quella di accelerare la procedura di decisione per l’erogazione dei finanziamenti”.

“Dopo che il Consiglio dei ministri europei ha approvato la decisione nei giorni scorsi, il Parlamento europeo – conclude De Castro – darà l’avallo definitivo nell’Assemblea plenaria di giugno. In questo modo, i fondi potranno giungere in tempi brevissimi alla aree più colpite”.

Correlati

Commenta l'articolo: