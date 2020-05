Covid-19, Longo: “Bene l’ok in Puglia ai fondi alle persone in estrema fragilità”

“Una boccata d’ossigeno per i nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica o ammortizzatore sociale, o in favore di lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo, a proposito dei circa 10 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale in seguito alla proposta di legge presentata dai colleghi del Pd della Prima Commissione Bilancio – e da Longo sottoscritta – in favore di una gestione più rapida e efficiente, da parte dei Comuni, dei servizi alle persone in estrema fragilità economica.

I fondi, che com’è noto saranno ripartiti in base al criterio demografico prevedono stanziamenti fino a più di 754mila euro per Bari, 224mila a Lecce, 356mila a Foggia, 462.514 a Taranto, 204mila a Brindisi e 223mila a Barletta, solo per restare alle città più popolose.

Ma sono complessivamente 257 le realtà locali pugliesi che potranno beneficiarne.

“La Regione risponde così, per quanto di competenza, ad un’esigenza più volte sottolineata dall’Anci circa l’inadeguatezza dei fondi dedicati ai Comuni nelle varie manovre in atto da parte del governo nazionale. E lo fa sottolineando la necessità di azioni concrete a favore dei nuclei familiari che a causa della pandemia si sono ritrovati in una situazione di particolare fragilità – aggiunge Peppino Longo -.

I tempi che stiamo vivendo stanno creando enormi disagi e nuove problematiche non solo dal punto di vista della gestione sanitaria, ma anche sotto l’aspetto economico e sociale. Problematiche che, come spesso accade in queste situazioni, si accaniscono soprattutto contro le categorie più deboli e disagiate. Non c’è tempo da perdere ed è necessario mettere in campo tutte le iniziative necessarie, e al momento sembra che soprattutto i cittadini più fragili e deboli siano rimasti ai margini, con ripercussioni ancora più drammatiche soprattutto al Sud”.

