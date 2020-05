Castellaneta: quattro arresti per droga

I carabinieri delle Stazioni di Castellaneta, di Marina di Ginosa e del Nucleo Operativo della Compagnia di Castellaneta (TA), nel corso di un predisposto servizio teso alla prevenzione e repressione dei reati concernenti lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di detenzione illecita di stupefacenti, il 33enne A.L., la 28enne J.M., il 33enne N.Y., il 30enne A.A., tutti di origini africane e già noti alle Forze dell’Ordine.

Gli operanti, nel corso di un’indagine sviluppata negli ultimi giorni con attività di pedinamento ed appostamenti a distanza, finalizzata a smantellare una rete di spaccio di stupefacenti al dettaglio messa in atto da cittadini stranieri, dopo aver documentato alcune cessioni di droga a terzi, dietro il corrispettivo in denaro, sono intervenuti all’interno di un casolare ubicato nelle campagne di Borgo Perrone – dimora dei quattro giovani immigrati – in cui i predetti avevano allestito un vero e proprio market della droga.

Sul luogo, sono stati identificati infatti altri due loro connazionali, quali assuntori, con due involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente. La perquisizione domiciliare eseguita al momento dell’irruzione ha consentito infatti di recuperare 150 grammi circa di marijuana già suddivisa in dosi nonchè la somma di 1.175,00 euro, provento dell’attività illecita, e posta sotto sequestro insieme all’intero quantitativo di droga rinvenuto.

I due acquirenti sono stati segnalati alle competenti Prefetture, quali assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico mentre, gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria jonica.

