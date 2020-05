Prefettura di Taranto: Controlli e misure organizzative per gestione attuale fase di emergenza Covid 19

Il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha presieduto nella mattinata di ieri una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione anche del Capo servizio operativo della Capitaneria di Porto e del Comandante del contingente militare dell’operazione “Strade sicure”, per affrontare, tra altri, il tema della rimodulazione dei servizi di ordine pubblico sul territorio in relazione all’attuale fase di gestione dell’emergenza Covid 19.

Specifici approfondimenti, in proposito, sono stati svolti relativamente alle maggiori presenze di persone con rischio di assembramenti, legati alla movida serale e all’afflusso di bagnanti nelle località del litorale ionico. A seguito dell’analisi congiunta, si è convenuto sulla opportunità di rimodulare il dispositivo di controllo territoriale, assicurando flessibilità ed elevata capacita di intervento operativo, che sarà attivo gia nei prossimi giorni ed in particolare nel weekend che condurrà alla festività del 2 giugno.

In tale ambito, oltre alla vigilanza su tutto il territorio in ottica preventiva e di responsabilizzazione della comunità sull’importanza di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale, sarà applicato un dispositivo di controllo rafforzato sia nelle zone balneari, nella fascia oraria diurna, e con la collaborazione di personale della Capitanertia di Porto, che nelle aree maggiormente interessate dalla movida, nelle ore serali, al fine di assicurare il rispetto delle misure anti Covid.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha riferito di aver incontrato lo scorso 25 maggio, in videoconferenza i Sindaci del territorio, per un punto di situazione sull’applicazione delle più recenti disposizioni governative. In tale occasione, ha continuato il Prefetto, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di indirizzare le Comunità ed in particolare i più giovani verso comportamenti virtuosi e rispettosi delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 ed invitati i Sindaci, soprattutto delle zone costiere e turistiche ad armonizzare, alla luce delle linee guida del Governo e dell’ordinanza del Presidente della Regione, i provvedimenti in corso di adozione negli ambiti di rispettiva competenza in modo da realizzare una conformità di disposizioni sul territorio a vantaggio dei cittadini che chiedono di poter fruire in sicurezza delle zone balneari e delle aree turistiche.

A fronte delle rilevanti difficoltà nelle attività di controllo del territorio e di gestione delle spiagge ad uso libero, rappresentate dai Sindaci in ragione della scarsità di risorse umane e finanziarie di cui dispongono le Amministrazzioni locali, il Prefetto ha manifestato ampia disponibilità a mantenere costante il dialogo e ad approfondire, insieme, le specifiche problematiche in un’ottica di sistema, volto a realizzare la massima collaborazione tra gli Enti e le Istituzioni che governano il territorio.

