Più suolo pubblico gratuito per poter distanziare i tavoli

La delibera 124/2020, completa di due allegati, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio e definisce i nuovi criteri per l’occupazione, senza oneri, del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi fino al 30 ottobre 2020.

Bar ed esercizi di ristorazione potranno inoltrare al Suap la dichiarazione con planimetria per posizionare gratuitamente tavolini, sedie e ombrelloni con un incremento del 50% dello spazio rispetto alle autorizzazioni in precedenza ottenute, per bilanciare il distanziamento da norme anti Covid-19. Procedura estremamente snellita perché, a meno di particolari problematiche, la comunicazione avrà praticamente valore di autorizzazione.

La novità, rispetto ad altre città d’Italia, è che saranno concesse anche nuove autorizzazioni con le stesse norme e procedure. Allegati alla delibera i modelli per la domanda.

(foto di repertorio)

