meravigliosaTaranto, dieci settimane di bellezza

Per dieci settimane #meravigliosaTaranto ha raccontato le bellezze della città. Il lockdown ci ha costretti in casa e l’amministrazione Melucci ne ha approfittato per far conoscere a tutti, e meglio, la nostra città ammirandone la grandezza, come quella espressa da quei luoghi di Taranto che diamo per scontati e che, certamente, stiamo tornando a guardare con occhi diversi ora che finalmente possiamo tornare a viverli.

Per 10 mercoledì abbiamo pubblicato brevi, ma davvero magici, contenuti multimediali. Abbiamo scelto 10 luoghi incantevoli e di grande impatto storico architettonico e culturale.

Dopo il Cappellone di San Cataldo, Palazzo Pantaleo, piazza Castello, la Cripta di San Cataldo, Villa Peripato, San Domenico, Palazzo D’Aquino, l’ex Convento di Sant’Antonio e il Lungomare Vittorio Emanuele III, abbiamo chiuso con Taranto capitale di mare, un tributo al rapporto tra la città e la sua risorsa naturale più importante.

Siamo certi che i video di #meravigliosaTaranto hanno contribuito a far crescere la nostra fierezza e l’orgoglio di avere a portata di mano tanta bellezza.

La playlist con tutti i video è raggiungibile attraverso questo link https://www.youtube.com/playlist?list=PLlr-mhHT2BjN5Rh8nESwCnaYeQ0ZAKpxy

Correlati

Commenta l'articolo: