Internalizzazione lavoratori ASL, Rizzo e Palazzo: “Entro giugno o parte la protesta”

“Ancora il processo di internalizzazione dei servizi informatici e del Cup non viene portato a termine. Ormai sembra una partita a tennis tra la Regione Puglia ed il Direttore Generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi. Sono chiamate entrambe a chiudere al più presto la vicenda.

Lo diciamo alla luce del confronto svoltosi ieri tra l’amministratore unico Santoro, ed il direttore amministrativo dell’Asl di Taranto, Chiari. Proprio in questo incontro, sebbene virtuale, abbiamo appreso che tarda ad arrivare il nulla osta da parte della Regione.

Auspichiamo che la procedura di affidamento dei servizi alla Società in house, prevista dalle linee guida regionale, venga portata a termine.

In caso contrario, l’Usb metterà in campo iniziative di protesta volte a manifestare il malcontento dei lavoratori.”

Nota di Francesco Rizzo E Gianni Palazzo (Usb regionale e provinciale)

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: