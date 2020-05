Indennità di produttività 2016 e 2017, l’amministrazione ha operato correttamente

Pubblicate ieri le prime sentenze riferite alle controversie di lavoro riguardanti l’indennità di produttività per gli anni 2016 e 2017, per cui parte dei dipendenti del Comune di Taranto aveva diffidato prima e poi proposto ricorso al Giudice del Lavoro, per ottenerne il pagamento.

Il Giudice del Lavoro, nelle ragioni della decisione ha argomentato che la domanda dei lavoratori ricorrenti è infondata.

Sulla complessa vicenda della produttività 2016 e 2017, l’Amministrazione Comunale aveva prudenzialmente accantonato le somme oggetto del contendere, pur ritenendo che le stesse non potessero essere corrisposte in quanto, a seguito di specifici rilievi da parte degli Ispettori del MEF, il Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente aveva subito una sensibile riduzione e rideterminazione. Conseguentemente, non vi erano i presupposti giuridici e contrattuali per corrispondere la “produttività” di quegli anni. I contenuti della sentenza evidenziano, tra l’altro, che “negli anni 2016 e 2017 i contratti collettivi decentrati integrativi stipulati dal Comune di Taranto, a causa della riduzione del Fondo di cui all’articolo 15 del CCNL, non hanno previsto la erogazione della indennità di produttività”.

L’accantonamento in bilancio delle risorse eccedenti la quantificazione fatta dal MEF tendeva a preservare gli stanziamenti necessari nella remota ipotesi di una successiva rideterminazione, da parte della Corte dei Conti, della quantificazione del Fondo del trattamento accessorio destinato al personale dipendente.

Le sentenze in argomento testimoniano il corretto operato dell’Amministrazione Comunale, peraltro condiviso dalla maggior parte dei dipendenti dell’Ente che, invece, ha ritenuto di non proporre ricorso al Giudice del Lavoro.

In funzione del grande apprezzamento nutrito nei confronti di tutti i lavoratori che quotidianamente dedicano energie e costantemente si adoperano per il miglior funzionamento della macchina amministrativa, l’Amministrazione comunale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi, continuerà ad utilizzare ogni utile strumento di gratifica economica e professionale confidando in una sempre maggiore reciproca fiducia, nella consapevolezza di essere parti di un’unica Istituzione al servizio dei cittadini.

Nota di Ciro Imperio, Direttore Generale del Comune di Taranto.

