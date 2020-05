Il Comune di Taranto ringrazia Banca Popolare di Puglia e Basilicata

10mila euro, offerti a sostegno delle situazioni di emergenza Covid-19, verranno utilizzati per aiutare i singoli e le famiglie che hanno subito conseguenze economiche.

È questo il gesto di solidarietà della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, reso noto dal sindaco Rinaldo Melucci che ha ringraziato l’istituto di credito a nome di tutta la cittadinanza.

«Esprimo tutta la più profonda gratitudine per la donazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata – ha affermato il primo cittadino -, che andrà ad aggiungere nuove disponibilità agli aiuti previsti dal Governo nazionale e regionale e costituirà un valido apporto nella distribuzione di contributi ai cittadini in difficoltà. Questo gesto rinnova quel sentimento di vicinanza al territorio, ai nostri cittadini e a tutta la nostra comunità, è il segno tangibile di una grande sensibilità da parte di una banca che rimane un esempio solidale soprattutto per un momento complicato per i nostri concittadini».

