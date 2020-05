Taranto: nuove rastrelliere per biciclette

Accogliendo le sollecitazioni giunte da numerosi cittadini, l’amministrazione Melucci ha provveduto a posizionare alcune rastrelliere per biciclette in diverse postazioni cittadine.

Sono state installate su via Duomo, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’ex Caserma Rossarol, sede del Polo Universitario Ionico, proprio per venire incontro alle esigenze degli studenti universitari. Altre rastrelliere sono state posizionate in via Mercato Nuovo, su specifica richiesta di un’associazione culturale che intende promuovere l’uso delle biciclette presso i suoi soci, e all’ingresso di Palazzo Amati, sede del centro Ketos.