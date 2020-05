Talsano e Salinella, riaprono i mercati settimanali

Con l’ordinanza sindacale n. 35 vengono riaperti i mercati settimanali, a partire da quelli di Talsano e Salinella di mercoledì 27.

Un’apertura sperimentale che accoglie le richieste degli operatori, in equilibrio con l’esigenza del distanziamento. L’ascolto operato nelle scorse settimane dal sindaco Rinaldo Melucci e dall’assessore Gianni Cataldino ha prodotto un’attenta valutazione delle esigenze degli ambulanti tramutatasi in un pressing per ottenere linee guida più consone alla realtà delle aree mercatali, dando finalmente una risposta adeguata con la riapertura tanto attesa.

Si informano i cittadini che per gli accessi a tutte le aree mercatali sono obbligatorie le mascherine e, in caso di manipolazione delle merci, i guanti monouso.

«Questa amministrazione – fa sapere l’assessore Cataldino – sta mettendo in campo tutte le azioni utili a far ripartire la nostra economia in linea con le direttive definite nella strategia di riconversione economica e ambientale di Ecosistema Taranto».