Programma Sviluppo: Comunicazione e Zoom, ecco come essere efficaci

«Public speaking, la comunicazione efficace al tempo di Zoom» o più semplice come evitare di annoiare coloro che seguono le nostre video conferenze, video lezioni o più in generale tutto ciò che trasmettiamo attraverso i nuovi strumenti di comunicazione collettiva che l’emergenza sanitaria ci ha obbligati a usare. È il nuovo evento di formazione a distanza organizzato da Programma Sviluppo che prenderà il via mercoledì 27 maggio alle 15 dalla pagina Facebook dell’istituzione formativa. Un evento assolutamente gratuito nel quale Andrea Simonetti, attore, regista e docente di recitazione, guiderà gli interessati a scoprire con estrema facilità quali sono le attenzioni da porre in queste nuove forme di public speaking. «Questa emergenza – ha spiegato Simonetti – ci ha “costretti” a comunicare attraverso le piattaforme.

Io ho provato a trasformare questa crisi in un‘opportunità di cambiamento. Ho elaborato una strategia di comunicazione che segue queste tre semplici linee: mettersi nei panni dell’altro, empatia, comunicazioni stringate e precise». Principi che nel corso dell’evento Simonetti svilupperà in modo pratico attraverso il coinvolgimento dei partecipanti.

«In questa emergenza – ha aggiunto l’attore tarantino – bisogna riuscire a creare il più possibile un mondo reale attraverso un mondo virtuale. Abbiamo a disposizione uno strumento potentissimo: la nostra voce che, se ben usata, può favorire una comunicazione efficace. Il timbro, il tono, la dizione sono i tre capi saldi per rendere qualunque tipo di trasmissione orale emotiva e coinvolgente. Una voce calda, suadente è molto più efficace di una voce stridula, nasale, piatta. Ma non è tutto. Bisogna fare attenzione al nostro volto e al linguaggio del corpo. Insomma attraverso un sapiente uso di questi strumenti ben mescolati con il mezzo tecnico, la webcam, possiamo arrivare dritti alla pancia e al cuore dei nostri interlocutori».

Anche il mondo del lavoro, è chiaro, sta virando in una direzione nuova, diversa ed è quindi necessario diventare degli abili comunicatori: «abbiamo bisogno ha continuato Simonetti – di reinventarci “intrattenitori” per conquistare i nostri interlocutori evitando che giochino durante le video call: ci aiuterà a trasferire elementi determinanti che nel caso di un’azienda non solo possono aiutare a sopravvivere a questo momento delicato, ma anche a essere competitivi nel mondo del lavoro». «Questa Fase 2 – ha spiegato Silvio Busico direttore generale di Programma Sviluppo – è anche il tempo della creatività: solo inventando soluzioni innovative è possibile affrontare e vincere le nuove sfide. Questo nuovo appuntamento, infine, non è solo un trasferimento di nozioni tecniche, ma soprattutto un momento in cui comprendere un elemento vincente: come restare umani in video-conferenza, senza disperdere il capitale umano, sociale e produttivo dei vecchi incontri pre-distanziamento, dalle riunioni di lavoro all’aperitivo con gli amici».

Correlati

Commenta l'articolo: