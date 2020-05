“Kyma Ambiente – Amiu” contro l’inciviltà recidiva

Gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” sono nuovamente intervenuti in via Pupino (a Taranto), ai piedi della scuola “Bettolo”, presa di mira dall’inciviltà recidiva di sporcaccioni in libera uscita.

Si tratta dei resti di bagordi consumati in tarda serata, nel pieno disprezzo del decoro cittadino. «Sono gli effetti di un ritorno alla normalità che auspicavamo fosse diverso – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, invece abbiamo dovuto fare i conti anche con il ritorno delle peggiori abitudini. Che contrasteremo puntualmente, sia chiaro, inasprendo le punizioni per chiunque dovesse essere sorpreso a imbrattare i nostri luoghi».

