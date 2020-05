I tassisti tarantini incrociano le braccia. Il lockdown ha causato una grave crisi

Le cooperative Taxi 099, Taxi Driver e Taxi 2 Mari unitamente ai tassisti autonomi domani, 26 maggio, lanceranno un grido d’allarme per la grave crisi causata dal lockdown per il Coronavirus. Un massiccio presidio di protesta si terrà dalle ore 7.00 e per l’intera mattinata in piazza della Libertà a Taranto, dinanzi alla stazione ferroviaria.

I tassisti aderiranno in massa perché il fermo ha messo in ginocchio tutti. Lo stato di agitazione coinvolge l’intera regione, contemporaneamente a protestare ci saranno anche i tassisti di altre città pugliesi, a partire da Bari, Brindisi e Lecce.

