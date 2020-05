Vietri: “Mercati, subito soluzioni di buon senso”

“In merito all’incontro tra i rappresentanti degli operatori delle aree mercatali e l’amministrazione comunale è bene che l’assessore Cataldino consideri anche le esigenze dei cittadini utenti per i quali i mercati stessi si svolgono. A riguardo, le linee guida per la riapertura delle aree mercatali disposte dal governatore Emiliano, intervenendo sulle competenze dei comuni e complicandone infinitamente le attività, rendono maggiormente disagevole la fruizione dei mercati per l’utenza. Infatti, oltre le ormai consuete norme di precauzione previste per tutte le attività produttive, la regione impone per i mercati l’accesso contingentato con ingressi e uscite in punti prestabiliti.

Tali disposizioni non considerano che l’utenza, specie per i mercati settimanali la cui attività si concentra in un solo giorno, sarà costretta a file estenuanti tutt’altro che salutari per l’accesso ai mercati visto che si va incontro al caldo estivo. Atteso che ciascun utente permane solitamente oltre un’ora all’interno di un mercato settimanale, si intuisce che molti cittadini saranno costretti ad attese non certo brevi sotto il sole. Si consideri, inoltre, che una buona parte della clientela che si riversa nei mercati è costituita da popolazione anziana che probabilmente per evitare attese e caldo, gravose per la propria salute, rinuncerà a recarsi presso gli stessi.

Ma non è tutto: per chi esce dall’area circoscritta nel momento in cui ricorderà di aver dimenticato l’acquisto di un prodotto non tornerà certamente a ripetere la fila e, dunque, saranno in molti a desistere dal frequentare i mercati. Rendere, invece, accessibile queste aree commerciali lungo tutto il perimetro delle stesse consente in ogni caso a chiunque di muoversi rispettando il distanziamento sociale; oggi con la possibilità di circolare liberamente ovunque, vedasi il passeggio che riprende vita nelle vie centrali delle città, questa fondamentale misura di precauzione è demandata su aree pubbliche alla responsabilità di ogni singolo cittadino.

Infine, è impensabile rimodificare l’assetto dei mercati: gli stessi sono già pianificati per garantire spazi adeguati tra ogni singolo per consentire il rispetto di distanze di sicurezza finanche per la circolazione dei mezzi di soccorso. Propongo, quindi, all’assessore di vigilare sul rispetto degli spazi assegnati a ciascun venditore affinché nessuno arbitrariamente li riduca e sono certo che troverà collaborazione tra gli stessi operatori e non verrà meno neanche la responsabilità della cittadinanza che in questa fase la stessa amministrazione ha più volte apprezzato. Occorre, però, che l’amministrazione comunale rappresenti immediatamente alla regione anche le proprie difficoltà nel gestire i mercati settimanali. Le limitazioni sono così difficili da far applicare che rendono disagevole se non proprio impossibile all’utenza la frequentazione dei mercati e penalizzano in modo irreversibile i lavoratori ambulanti che vengono anch’essi da un fermo lavorativo di oltre due mesi e che, nei mercati settimanali devono riprendere a lavorare come tutti già dalla prossima settimana.”

Nota di Giampaolo Vietri – Consigliere Provinciale e Comunale di Taranto – Fratelli d’Italia.

