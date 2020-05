Prisma Taranto Volley: Di Pinto allenatore Manager, Laforgia Direttore Generale

Prime ufficializzazioni per la Prisma Taranto Volley, che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 di pallavolo. La compagine del presidente Tonio Bongiovanni ha scelto Vincenzo Di Pinto come manager responsabile dell’area tecnica e allenatore. Il “mago di Turi”, 62 anni, ha già allenato Taranto in A1 e A2 dal 1997 al 2002 (Magna Grecia) e dal 2004 al 2007 (Prisma Volley).

Il tecnico collaborerà con il direttore generale Antonio Laforgia che, d’intesa con lo stesso Di Pinto, seguirà le operazioni di mercato. Sono i primi preziosi tasselli di un mosaico che intende regalare divertimento e soddisfazioni all’intera tifoseria tarantina e pugliese della pallavolo.

(foto di repertorio)

