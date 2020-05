“Fase 2”, multe per chi non rispetta il distanziamento sociale nei locali pubblici

“L’assembramento è il nemico numero uno di questa “fase 2”, dichiara Gianni Cataldino, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Taranto.

Come in tutte le città d’Italia, si sono registrate nei locali pubblici situazioni pericolose dal punto di vista del contagio e venerdì mattina ho partecipato a una videoconferenza organizzata dal Questore di Taranto, anche in ragione di una comunicazione del Ministero dell’Interno.

La cosiddetta “movida” non è consentita e le sanzioni per i clienti che non osserveranno le norme sul distanziamento sociale vanno da 400 a 3.000 euro, cui si aggiunge per i gestori la possibile chiusura dell’esercizio fino a 30 giorni, comminata dal Prefetto.

Non vogliamo spegnere la voglia di libertà dei cittadini, ma tutti devono comprendere che vanno cambiati comportamenti e abitudini per equilibrarli con l’esigenza di distanziamento. Tornerà il tempo per poter stare vicini senza problemi: più rispettiamo le regole, prima avverrà.”

