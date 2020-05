Ripristinato lo scivolo in piazza Spagnoletti

Dopo la segnalazione ricevuta dall’assessore del Comune di Taranto Francesca Viggiano, la Polizia locale si è attivata con attività investigativa e con il supporto della Polizia di Stato ha ritrovato lo scivolo sottratto dall’area gioco di piazza Giacinto Spagnoletti.

Prezioso il contributo fornito da alcuni cittadini che hanno accolto subito l’invito da parte della Amministrazione e sono stati fondamentali nell’attività di ritrovamento.



«Grazie a quanti hanno collaborato. Questi sono i tarantini che ci fanno essere orgogliosi della nostra città – fa sapere l’assessore Gianni Cataldino – e che ci danno la spinta a lavorare con entusiasmo. I ladri di giochini devono essere messi in minoranza. A loro l’unica cosa che mi sento di dire è che sottrarre i giochi pubblici per metterli in un’area privata non è propriamente una modalità opportuna per segnalare un bisogno. La zona in cui lo scivolo è stato ritrovato è provvista di area giochi, ove mai i residenti volessero incrementarla l’amministrazione è sempre disponibile all’ascolto e ad accogliere tali richieste. Con la stessa solerzia però interverrà con le forze dell’ordine per ripristinare la legalità».

