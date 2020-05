Nuove donazioni alla ASL Taranto

Questa mattina l’Associazione Pro Loco Capo San Vito ha offerto il proprio contributo alla ASL di Taranto, donando mascherine FFP2, mascherine KN95 e saturimetri digitali al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata.

La donazione è avvenuta all’esterno del presidio, in linea con le disposizioni ministeriali che limitano gli accessi alle strutture ospedaliere, alla presenza del Direttore della Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, dott.ssa Gemma Bellavita.

“Grazie per il lavoro che state svolgendo e per aver dato alla nostra associazione l’opportunità di dare il proprio contributo” – afferma il presidente onorario dell’Associazione, Amm. Onofrio Lattarulo.

“Ringrazio l’Associazione Pro Loco Capo San Vito per questa donazione che si inserisce nell’ambito di una serie di donazioni fatte alla nostra struttura di Pronto Soccorso del SS. Annunziata” – afferma la dott.ssa Bellavita – “Nonostante il nostro servizio non sia stato direttamente coinvolto nell’assistenza dei pazienti francamente Covid, ha svolto un importantissimo lavoro di selezione dei pazienti che dovevano poi essere assistiti all’ospedale S.G. Moscati, distinguendoli dai pazienti che potevano con tutta serenità essere assistiti in percorsi puliti all’interno del SS. Annunziata”.

“Siamo uno dei pochissimi ospedali che non hanno avuto contagi all’interno della struttura e questo ci rende veramente molto orgogliosi” – continua la dott.ssa Bellavita – “Ringrazio il lavoro degli infermieri, dei medici, degli ausiliari e di tutti coloro che si sono dedicati ai vari servizi ospedalieri. Taranto si è distinta: da una parte c’è stata l’adesione dei cittadini al lockdown e alla prudenza, dall’altro ci sono stati i professionisti che hanno fatto il loro lavoro. Ognuno ha fatto la sua parte”.

