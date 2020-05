Comune e operatori a confronto per l’imminente riapertura dei mercati settimanali

“Nonostante le norme emanate per i mercati settimanali dal Dpcm siano tra le più restrittive, il confronto avuto in questi giorni con le associazioni di categoria degli ambulanti e direttamente con gli operatori mi ha condotto a valutare un allentamento delle rigidità e la permanenza quanto più possibile delle assegnazioni di posteggio in ogni mercato.

Tale confronto, che ha coinvolto anche i responsabili comunali e la Polizia Locale, avvenuto contestualmente ai sopralluoghi nelle aree mercatali, deriva dalla volontà del Sindaco Rinaldo Melucci di trovare soluzioni per garantire questa categoria oltremodo ferita.

Ci affideremo in via sperimentale al senso di responsabilità degli operatori che dovranno garantire il rigido rispetto delle aree loro assegnate, l’obbligo dell’area di rispetto davanti a ogni posteggio, oltre alle norme d’igiene già definite.

Favoriremo elasticità negli ingressi e uscite per sostenere numeri e ricambio della clientela, mentre saranno comunque garantite le corsie di passaggio ai fini del rispetto del distanziamento di un metro. È già stata data disposizione per ritinteggiare i posteggi assegnati per cercare di partire il prima possibile.

Chiaramente l’ordinanza, qualora dovessero venir meno le norme così definite, prevederà la chiusura di quel mercato.

Voglio ringraziare Anva Confesercenti, Unsic Taranto e Felva Fivag Cisl che hanno presentato un documento di proposte che recepisce gli esiti delle lunghe discussioni avute, provando a trovare un punto di mediazione cui si aggiungono i contributi di Confcommercio, Casambulanti e Casartigiani.

Le istanze presentatemi direttamente dagli ambulanti, che hanno esposto le loro esigenze con decisione e rispetto, sono diventate parte integrante del documento che attraverso Anci stiamo presentando insieme agli altri comuni al fine di ottenere norme più equilibrate e sostenibili.”

Lo scrive Gianni Cataldino, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto.

