Al via due concorsi banditi dall’amministrazione Comunale di Taranto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 22 maggio prendono avvio due procedure concorsuali per l’assunzione di 5 educatori per gli asili comunali e di un dirigente con profilo tecnico nell’amministrazione del Comune di Taranto.

Entrambi i concorsi sono online sul sito istituzionale del comune alla pagina Bandi di concorso http://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/bandi-di-concorso. Sulla stessa pagina si troverà il link per avviare la procedura di partecipazione.

«Ripartono i concorsi che si erano interrotti per l’emergenza da Coronavirus. Anche le altre procedure sospese per l’emergenza – fa sapere l’assessore Paolo Castronovi – stanno riprendendo e a breve comunicheremo data, luogo e modalità delle prime prove concorsuali o, se previste, delle prove preselettive».

Correlati

Commenta l'articolo: